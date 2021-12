POZOR NA SNEHOVÉ ZÁVEJE: Počítať s nimi môže východné Slovensko

Bratislava 26. decembra (TASR) - Obyvatelia východného Slovenska musia počas nedele počítať so snehovými jazykmi a závejmi. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa.



Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Podľa meteorológov môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu.



Výstraha platí pre niektoré okresy Košického a Prešovského kraja do 20.00 h.