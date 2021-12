SHMÚ upozorňuje na sneženie, poľadovicu, hmlu aj záveje

Bratislava 9. decembra (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na sneženie, poľadovicu, hmlu aj snehové jazyky a záveje. Vydali výstrahy druhého a prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred snežením platí do 23.00 h pre Bratislavský a Trnavský kraj a okresy Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa a Žarnovica. V piatok (10. 12.) bude od polnoci pokračovať výstraha prvého stupňa pred snežením v Banskobystrickom kraji, okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Rožňava, Bytča, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice a Žilina.



Pred poľadovicou upozorňujú meteorológovia v Prešovskom a Košickom kraji, takmer celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Levice a Nové zámky. SHMÚ aj v tejto súvislosti vydal výstrahu, ktorá platí do 6.00 h, resp. v niektorých okresoch do 12.00 h.



Hmla sa podľa SHMÚ môže vyskytnúť v celom Nitrianskom kraji, takmer celom Bratislavskom a Trnavskom kraji, okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Krupina, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. V tomto prípade platí výstraha do 7.00 h.



Výstraha prvého stupňa pred snehovými závejmi a jazykmi platí v piatok od 13.00 h do 19.00 h. Ide konkrétne o okresy Myjava, Senica, Skalica a Malacky.