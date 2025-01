POZOR NA VIETOR: Bude na horách na strednom a severnom Slovensku

Bratislava 9. januára (TASR) - Na strednom a severnom Slovensku treba vo štvrtok večer a v piatok (10. 1.) v noci počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu druhého stupňa, ktorá predbežne platí od 21.00 h do piatka 2.00 h. Informoval o tom na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí vo väčšine okresov Žilinského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Výstraha prvého stupňa má v týchto častiach Slovenska platiť do piatka 10.00 h.



Meteorológovia upozorňujú aj na vietor, s ktorým treba v noci rátať v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa predbežne platí do piatka 12.00 h.