Odborníci upozorňujú na vietor na horách

Bratislava 28. septembra (TASR) - Na horách v Banskobystrickom, Žilinskom a Prešovskom kraji môže dosiahnuť vietor v nárazoch 125 kilometrov za hodinu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa.



Výstraha platí do 12.00 h pre polohy nad 1800 metrov nad morom. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," dodali meteorológovia.