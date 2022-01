SHMÚ upozorňuje na vietor na horách, vydal výstrahu druhého stupňa

Bratislava 14. januára (TASR) - Silnejší vietor treba v piatok očakávať najmä v horských lokalitách na severe Slovenska. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Poprad, Brezno, Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. Trvajú od 11.00 h do polnoci. Vietor tam môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Platia tiež výstrahy pred poľadovicou aj povodňou.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí do 11.00 h pre okresy Kežmarok, Námestovo, Dolný Kubín, Martin, Žilina a Turčianske Teplice. Na poľadovicu si treba dávať pozor v takmer celom Prešovskom a Žilinskom kraji, v okresoch Sobrance, Michalovce, Ilava, Púchov, Považská Bystrica. Výstraha prvého stupňa platí do 22.00 h.



Výstraha pred vetrom prvého stupňa platí v piatok od 10.00 do 20.00 h pre okresy Bratislava, Pezinok a Senec. Pre okres Poprad je vyhlásená od 12.00 h do polnoci.



Na toku Latorica v okrese Michalovce platí výstraha prvého stupňa pred povodňou. Naďalej pretrváva vodná hladina na úrovni prvého stupňa povodňovej aktivity, ktorá bude postupne klesať. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný, uvádza SHMÚ.