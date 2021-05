SHMÚ upozorňuje na vietor, nízke teploty aj prízemný mráz

Bratislava 3. mája (TASR) – Slovenský hydrometeorologický ústav varuje pred vetrom, nízkymi nočnými teplotami a prízemným mrazom. Vydal preto na utorok výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke.



Výstraha pred vetrom platí pre okresy Námestovo, Tvrdošín a Čadca od 14.00 h do 20.00 h. Ojedinele sa tam očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.



Nízke teploty sa vyskytnú v niektorých okresoch v Banskobystrickom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji, a tiež v okrese Rožňava a Spišská Nová Ves. Výstraha platí od polnoci do 8.00 h. SHMÚ očakáva minimálnu teplotu nula až mínus tri stupne Celzia. „Vzhľadom na pokročilý rozvoj vegetácie v tomto období predstavuje takáto nízka teplota potenciálne nebezpečenstvo pre niektoré poľnohospodárske plodiny alebo ovocné stromy," zdôrazňujú meteorológovia.



Prízemný mráz sa môže vyskytnúť v noci od 3.00 h do rána 8.00 h, a to najmä na východe a západe Slovenska.