SHMÚ upozorňuje na vietor, poľadovicu, snehové jazyky a záveje

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 20. januára (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na tvorbu poľadovice na väčšine stredného a východného Slovenska. Snehové jazyky sa môžu vyskytovať najmä v severných oblastiach SR. V noci zo stredy na štvrtok (21. 1.) by sa malo rozfúkať na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.Výstraha prvého stupňa pred tvorbou poľadovice predbežne platí do piatka (22. 1.) do 18.00 h v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. "" spresnil SHMÚ.Snehové jazyky a záveje sa môžu podľa SHMÚ tvoriť v niektorých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. V tejto súvislosti vydali meteorológovia tiež výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do piatka do polnoci.Vo štvrtok od 3.00 h až do piatkovej polnoci vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa aj pred vetrom na horách. Konkrétne pre niektoré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja.V prípade okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí vo štvrtok od 9.00 do 15.00 h druhostupňová výstraha pred vetrom na horách. SHMÚ upozorňuje, že v týchto oblastiach môže dosahovať vietor krátkodobo v nárazoch rýchlosť od 135 do 165 kilometrov za hodinu. "" spresnili meteorológovia.SHMÚ zároveň upozorňuje na smogovú situáciu v Jelšave a okolí spôsobenú zvýšeným rozptylom častíc PM10. Upozornenie platí až do odvolania. Podľa meteorológov sú príčinami smogovej situácie vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, tiež nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej doline.