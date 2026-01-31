< sekcia Import
SHMÚ upozorňuje na výskyt hmiel i riziko poľadovice
Meteorológovia na svojom webe zároveň upozorňujú na riziko, ktoré hmly predstavujú pre dopravné aktivity.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 31. januára (TASR) - V oblastiach Tekova a Hontu na juhu Slovenska hrozia v sobotu ráno hmly s dohľadnosťou 50 až 200 m. Výstrahu 1. stupňa pred hmlou pre okresy Levice, Banská Štiavnica, Krupina a Veľký Krtíš, s platnosťou do 10.00 h, vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Meteorológovia na svojom webe zároveň upozorňujú na riziko, ktoré hmly predstavujú pre dopravné aktivity. V rovnakej súvislosti pripomínajú aj výstrahu pred poľadovicou, ktorá s výnimkou regiónu Vysokých Tatier a Spiša platí pre celé územie Slovenska taktiež do 10.00 h.
Meteorológovia na svojom webe zároveň upozorňujú na riziko, ktoré hmly predstavujú pre dopravné aktivity. V rovnakej súvislosti pripomínajú aj výstrahu pred poľadovicou, ktorá s výnimkou regiónu Vysokých Tatier a Spiša platí pre celé územie Slovenska taktiež do 10.00 h.