PRIPRAVTE SA: SHMÚ upozorňuje na vysoké teploty i riziko búrok

Bratislava 19. augusta (TASR) - Výstrahy pred vysokými teplotami platia v piatok popoludní takmer pre celé územie Slovenska. Na západnom a východnom Slovensku v noci očakávajú meteorológovia búrky, vydali výstrahy prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webovej stránke.



V súvislosti s vysokými teplotami platia výstrahy prvého až tretieho stupňa od 13.00 do 17.00 h. Na juhu Slovenska môže teplota dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. V ďalších okresoch predpovedajú odborníci najviac 36 stupňov Celzia, severnejšie do 34 stupňov Celzia.



Búrky sa majú vyskytnúť na západnom a strednom Slovensku najmä v noci. Výstraha SHMÚ platí od piatkového večera 20.00 h do sobotného (20. 8.) rána.



V Bratislave naďalej platí upozornenie pre smogovú situáciu. SHMÚ preto odporúča obmedziť dobu pobytu vonku, skrátiť vetranie obytných miestností, obmedziť fyzickú námahu vonku a nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia.