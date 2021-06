METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Pripravte sa na vysoké teploty

Bratislava 17. júna (TASR) - Meteorológovia varujú pred horúčavami v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Teplota vzduchu môže v poobedňajších hodinách ojedinele vystúpiť na 33 až 35 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Pre celý Bratislavský kraj a väčšinu okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja platí v tejto súvislosti výstraha prvého stupňa, a to od 14.00 do 17.00 h.



"Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká," vysvetlili meteorológovia.



Výstrahy pred vysokými teplotami sú vydané aj na ďalšie dni. Výstraha prvého stupňa platí v piatok (18. 6.) predbežne od 14.00 do 17.00 h pre Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky i Trnavský kraj. Pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj platí v sobotu (19. 6.) od 14.00 do 17.00 h výstraha druhého stupňa. V Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom kraji je v poobedných hodinách vydaná výstraha prvého stupňa.