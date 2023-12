SHMÚ upozorňuje na vznik povodní, počítať treba aj s vetrom i hmlou

Bratislava 26. decembra (TASR) - Naďalej platia v niektorých okresoch na západe a strede Slovenska výstrahy pred povodňami. Meteorológovia tiež upozorňujú na silnejší vietor na horách. V noci z utorka na stredu (27. 12.) treba na východe počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí pre okresy Skalica, Senica, Turčianske Teplice, Nové Zámky a Zlaté Moravce. Zároveň výstraha prvého stupňa je vydaná pre okresy Malacky, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky - juh, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina - sever, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina - Rajčanka, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Levice - západ aj východ a Žarnovica.



Na východnom Slovensku platí výstraha pred povodňami v okrese Michalovce a Kežmarok. Väčšina hydrologických výstrah platí do stredy.



Do stredajšej 15.00 h platia pre stredné Slovensko tiež výstrahy pred vetrom na horách. Druhý stupeň meteorológovia vydali pre okresy Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. Nad pásmom lesa sa tam môže vyskytnúť silný vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu, v priemere 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica. Prvý stupeň SHMÚ vydal pre okresy Banská Bystrica, Ružomberok a Tvrdošín.



So silnejším vetrom treba počítať v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš. Výstraha prvého stupňa tam platí do stredajšej 5.00 h. Očakáva sa tam vietor v nárazoch s rýchlosťou 65 až 70 kilometrov za hodinu, s priemernou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu.



Meteorológovia upozorňujú na hmlu na východe Slovenska, vydali preto výstrahu prvého stupňa. Platí pre takmer celý Košický a Prešovský kraj od 22.00 h do stredy 10.00 h. Očakáva sa tam výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. "Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity," dodal SHMÚ.