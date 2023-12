SHMÚ upozorňuje na záveje a vietor na západe Slovenska

Bratislava 9. decembra (TASR) - Na západnom Slovensku platia v sobotu večer, aj počas noci, výstrahy prvého stupňa pred vetrom a snehovými závejmi. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že v Bratislave môže do nedeľného (10. 12.) rána nasnežiť približne päť centimetrov snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.



V okresoch Malacky, Bratislava, Myjava, Senica a Skalica platia od 20.00 do 3.00 h rána výstrahy pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu. V tých istých okresoch, s výnimkou Bratislavy, platia do nedele rána aj výstrahy pred snehovými jazykmi a závejmi.



V okrese Bratislava sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje od 3.00 do 7.00 h ráno. V noci aj v nedeľu ráno tiež treba počítať so snežením. "V okrese Bratislava sa ojedinele, najmä vo vyššie položených častiach mesta očakáva výskyt sneženia pri ktorom spadne okolo päť centimetrov nového snehu," priblížili meteorológovia.