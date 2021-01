Meteorológovia upozorňujú na nízke teploty

Bratislava 11. januára (TASR) - Meteorológovia upozorňujú na teploty do mínus 17 stupňov Celzia, ktoré sa môžu počas noci a utorkového rána (12. 1.) vyskytnúť najmä v severných a stredných oblastiach SR. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí podľa SHMÚ v pondelok od 22.00 h do utorka do 9.00 h. Týka sa väčšiny Žilinského kraja, tiež okresov Stará Ľubovňa, Poprad, Levoča, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Rožňava, Brezno a Banská Bystrica.



"Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," upozornili meteorológovia s tým, že očakávaný mráz nie je v danom období roka a v daných oblastiach zriedkavý.



SHMÚ vydal aj prvostupňovú hydrologickú výstrahu pred povodňami pre okres Michalovce a Trebišov, s výnimkou povodia rieky Roňava. Platí predbežne do 14. januára do 10.00 h.