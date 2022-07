SHMÚ upozorňuje v sobotu na možnosť búrok i dážď

Bratislava 29. júla (TASR) - Väčšinu územia Slovenska môžu v sobotu (30. 7.) potrápiť búrky. Meteorológovia tiež upozorňujú na dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.



Najnižší stupeň výstrah pred búrkami je vydaný pre celé Slovensko, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja. Predbežne by mali tieto výstrahy platiť od 11.00 do 20.00 h. Búrky môžu byť podľa meteorológov sprevádzané prudkým lejakom, nárazmi vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpami.



V sobotu od obeda predbežne platí tiež prvý stupeň výstrah pred dažďom, ktorý môže ojedinele dosiahnuť úhrn od 50 do 75 milimetrov. Tieto výstrahy sa majú týkať všetkých krajov okrem Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho.



Na búrky upozorňuje SHMÚ aj v piatok podvečer, do 19.30 h sú vydané výstrahy pre Bratislavský kraj a viacero okresov Trenčianskeho kraja. Do 18.00 h platí prvý stupeň výstrah aj v okresoch Čadca a Kysucké Nové Mesto.