V utorok sa rozfúka, pozor na hmlu aj poľadovicu

Bratislava 22. novembra (TASR) - Na viacerých častiach Slovenska sa môže v utorok vyskytnúť hmla, vietor a poľadovica. Platí preto výstraha prvého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webovej stránke.



Výstraha pred poľadovicou platí pre stredné a východné Slovensko do 12.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uviedol SHMÚ.



Zároveň upozorňuje na vietor, pre ktorý platí výstraha do 14.00 h v okresoch Malacky, Pezinok, Veľký Krtíš, Hlohovec, Trnava, Levice, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. V okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Senica a Skalica bude veterno do 18.00 h. "Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 kilometrov za hodinu a v priemere 45 kilometrov za hodinu," spresnili meteorológovia.



Výstraha prvého stupňa platí aj pred hmlou v severných okresoch Slovenska a na západe v okresoch Bratislava, Pezinok a Senec do 9.00 h. "Očakáva sa výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov," doplnil SHMÚ.