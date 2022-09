SHMÚ: V horských oblastiach môže byť dopoludnia víchrica

Bratislava 12. septembra (TASR) - V horských oblastiach, najmä v Tatrách, môže v pondelok ráno silnejšie zafúkať. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Poprad a Liptovský Mikuláš. Výstraha platí predbežne do 10.00 h.



Vietor tu môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 až 95 kilometrov za hodinu, čo môže byť silná až mohutná víchrica.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozornili meteorológovia. Od 10.00 do 12.00 h má v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš platiť výstraha prvého stupňa.



Silný vietor očakáva SHMÚ na horách aj v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno. Vydal tu výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Trvá do 12.00 h. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo SHMÚ uvádza ako víchricu.