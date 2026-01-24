< sekcia Import
SHMÚ: V nedeľu hrozí poľadovica a hmla, niekde vietor i dážď
Výstrahy pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov platia predbežne do nedele 9.00 h na celom území Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa môže v nedeľu 25. januára tvoriť poľadovica a hmla. V niektorých okresoch Banskobystrického kraja hrozí dážď, na západnom Slovensku aj vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy pred poľadovicou platia v okresoch Bratislavského, Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja predbežne do nedele 9.00 h. Poľadovica sa môže vyskytnúť aj v Trenčianskom kraji, s výnimkou okresov Myjava a Nové Mesto nad Váhom. SHMÚ upozornil, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu aj pohyb osôb. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ zdôraznil.
Výstrahy pred hmlou s dohľadnosťou 50 až 200 metrov platia predbežne do nedele 9.00 h na celom území Slovenska. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodal SHMÚ.
V nedeľu sa môže objaviť aj vietor, a to najmä v Nitrianskom a Trnavskom kraji. SHMÚ tu očakáva výskyt vetra, ktorý môže krátkodobo v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 70 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol.
Silný vietor sa očakáva aj na horách, kde môže nárazovo dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Potrápiť môže okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Rýchlosť vetra podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.
Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 naďalej platí pre oblasti Plášťovce, Lučenec, Jelšava, Ružomberok, Oščadnica, Čadca, Krompachy, Prešov, Veľká Ida a Košice. Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starší ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Ohrozené sú aj veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM10 odporúčajú obmedziť pobyt aj fyzickú námahu vonku a skrátiť vetranie obytných miestností.
