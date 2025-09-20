< sekcia Import
SHMÚ: V nedeľu sa môže vietor vyskytnúť na Záhorí aj na horách
V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí predbežne výstraha pred vetrom na horách od nedele 20.00 do pondelka (22. 9.) rána.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. septembra (TASR) - V nedeľu (21. 9.) sa môže vietor vyskytnúť na Záhorí aj na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá v okresoch Myjava, Senica a Skalica platí od nedele 9.00 do 15.00 h.
V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí predbežne výstraha pred vetrom na horách od nedele 20.00 do pondelka (22. 9.) rána.
V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín platí predbežne výstraha pred vetrom na horách od nedele 20.00 do pondelka (22. 9.) rána.