< sekcia Import
SHMÚ: V niektorých okresoch môže byť v noci mínus 19 stupňov
Výstraha platí pre celý Žilinský kraj, okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Poprad, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Bystrica a Brezno.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. januára (TASR) - V niektorých okresoch SR môže byť v noci z nedele na pondelok (5. 1.) od mínus 15 do mínus 19 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha platí pre celý Žilinský kraj, okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Poprad, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Bystrica a Brezno. „Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uviedli meteorológovia.
Výstraha platí pre celý Žilinský kraj, okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Sabinov, Poprad, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Banská Bystrica a Brezno. „Ojedinele sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ uviedli meteorológovia.