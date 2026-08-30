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SHMÚ: V niektorých okresoch môže byť v pondelok 33 až 35 stupňov
Zároveň pre Bratislavský, Trnavský a takmer celý Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom platí výstraha pred silným vetrom.
Autor TASR
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Bratislava 30. augusta (TASR) - V niektorých okresoch na juhu a východe Slovenska môže byť v pondelok (31. 8.) 33 až 35 stupňov Celzia. Platia preto výstrahy prvého stupňa. Pre okresy Trebišov a Michalovce vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa pred vysokými teplotami. Zároveň upozorňujú aj na búrky, ktoré sa môžu vyskytnúť na celom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.
Vysoké teploty môžu byť v pondelok v takmer celom Nitrianskom kraji, v okresoch Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance, Dunajská Streda, Galanta, Humenné a Vranov nad Topľou. Výstrahy prvého stupňa platia od 13.00 do 18.00 h.
SHMÚ vydalo výstrahy aj pred búrkami na celom Slovensku. Vyskytnúť sa môžu najmä od 14.00 či 15.00 h. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili odborníci.
Zároveň pre Bratislavský, Trnavský a takmer celý Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom platí výstraha pred silným vetrom. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu s priemernou rýchlosťou okolo 45 kilometrov za hodinu.
Vysoké teploty môžu byť v pondelok v takmer celom Nitrianskom kraji, v okresoch Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Košice mesto, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance, Dunajská Streda, Galanta, Humenné a Vranov nad Topľou. Výstrahy prvého stupňa platia od 13.00 do 18.00 h.
SHMÚ vydalo výstrahy aj pred búrkami na celom Slovensku. Vyskytnúť sa môžu najmä od 14.00 či 15.00 h. „Je malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížili odborníci.
Zároveň pre Bratislavský, Trnavský a takmer celý Nitriansky kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom platí výstraha pred silným vetrom. V nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu s priemernou rýchlosťou okolo 45 kilometrov za hodinu.