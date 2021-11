OPATRNE: V niektorých okresoch sa môže tvoriť poľadovica

Bratislava 26. novembra (TASR) - V piatok poobede má takmer na celom Slovensku snežiť. V niektorých okresoch sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal preto aj výstrahy prvého stupňa.



Poľadovica sa môže vyskytnúť v celom Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Trnavskom kraji, v okresoch Topoľčany a Šaľa. Výstraha platí 19.00 do 9.00 h nasledujúceho rána. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uviedli meteorológovia.



Snežiť má najmä na západnom, severozápadnom a strednom Slovensku. Výstraha platí do 2.00 h. "V polohách nad približne 600 metrov sa ojedinele očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne desať centimetrov nového snehu, na horských priechodoch to môže byť aj okolo 15 centimetrov snehu," približuje SHMÚ.