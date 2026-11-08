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SHMÚ: V niektorých okresoch sa v nedeľu ráno môže vyskytnúť hmla
Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal do 10.00 h výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - V niektorých okresoch sa v nedeľu ráno môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal do 10.00 h výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha platí pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Poltár a Lučenec. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ priblížili meteorológovia.
Výstraha platí pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Rimavská Sobota, Poltár a Lučenec. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ priblížili meteorológovia.