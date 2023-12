OPATRNE: V niektorých okresoch si treba dávať pozor na poľadovicu

Bratislava 13. decembra (TASR) - V niektorých okresoch si treba dávať pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia pre väčšinu okresov Prešovského kraja, viaceré okresy Žilinského a Košického kraja a okresy Brezno, Revúca a Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," pripomínajú meteorológovia.



Na poľadovicu v okrese Stará Ľubovňa upozorňuje aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Na hmlu s dohľadnosťou do 100 metrov si treba dávať pozor v lokalite Triblavina. V lokalite Vrútky je znížená dohľadnosť do 100 metrov pre silný dážď a v lokalite Šturec pre silné sneženie.



Pre husté sneženie je pre nákladnú dopravu do 10 metrov dĺžky uzatvorený horský priechod Donovaly (cesta I/59). Rovnako uzatvorená je tiež pre nákladnú dopravu cesta II/531 v okresoch Revúca a Brezno.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, taktiež cesty I., II. a III. i horské priechody.