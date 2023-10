SHMÚ: V niektorých okresoch Slovenska môže v piatok silno fúkať

Bratislava 20. októbra (TASR) - Niektoré okresy Slovenska môže v piatok potrápiť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina. Meteorológovia ju vydali od 10.00 h do polnoci. "V polohách od približne 1500 metrov sa očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica," ozrejmili.



SHMÚ vydal aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom, a to najmä pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, okresy Nitra, Topoľčany, Šaľa, Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Čadca, Poprad, Kežmarok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín. Pre ne platí výstraha od 12.00 h do polnoci.