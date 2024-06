V okolí Nitry sa objavil počas búrok downburst i tornádo

Bratislava/Nitra 26. júna (TASR) - Okolie Nitry zasiahol počas stredajších podvečerných búrok tzv. downburst. Ide o intenzívny zostupný prúd vzduchu, ktorý po dotyku so zemským povrchom vyvolá divergentné prúdenie s ničivými účinkami, informuje portál imeteo.sk.



Divergentné znamená, že vzduch sa po dotyku so zemským povrchom rozteká do strán. Downburst prináša silný nárazový vietor, ktorý spôsobuje rovnaké materiálne škody ako tornádo o sile F0 až F2.



V obci Žirany neďaleko Nitry sa krátko pred 17.00 h objavilo aj tornádo. Spôsobilo materiálne škody menšieho rozsahu, predovšetkým na lesných porastoch. Zasiahlo aj niekoľko domov, na ktorých poškodilo strešné krytiny.



Zrážkomery zaznamenali počas búrky a silného dažďa v lokalite úhrny zrážok až okolo 50 mm a nárazy vetra s rýchlosťou až asi 80 km/h.



V Nitrianskom kraji pribudli výstrahy tretieho stupňa pred búrkami



V Nitrianskom kraji pribudli v stredu večer výstrahy tretieho stupňa pred silnými búrkami. Platia pre okresy Komárno, Nitra a Nové Zámky. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



Meteorológovia varujú v týchto okresoch pred výskytom silných búrok spojených s prudkým lejakom. Ten môže dosahovať intenzitu až do 50 milimetrov za 30 minút. Vietor tu môže v nárazoch dosahovať rýchlosť do 110 kilometrov za hodinu. Meteorológovia upozorňujú aj na krúpy, ktoré môžu mať veľkosť aj nad dva centimetre.



Na zvyšku západného a časti stredného Slovenska naďalej platia výstrahy druhého stupňa. Týkajú sa Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, ako aj väčšiny Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Pre ostatné okresy Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, tiež pre Žilinský kraj a viaceré regióny Košického a Prešovského kraja platia výstrahy prvého stupňa.



SHMÚ zároveň vydal aj hydrologické výstrahy. Tretí stupeň výstrahy pred prívalovými povodňami platí pre okresy Komárno, Nitra a Nové Zámky. Druhý stupeň sa týka okresov Senica, Galanta, Šaľa, Trnava a Topoľčany.



Ulice v meste Nitra sú po výdatných dažďoch zaplavené a neprejazdné



Silné dažde a prívalová voda spôsobili problémy v celej Nitre a okolí. Viaceré ulice sú zaplavené a neprejazdné, predovšetkým v centre mesta. Silné dažde spôsobili preťaženie kanalizácie, informovala radnica.



Doprava v centre mesta je aktuálne z hlavnej križovatky odklonená poza tamojšie obchodné centrum. Na mieste riadi dopravu polícia. Záchranné zložky sú v teréne, po ustálení dažďa začnú pracovať na odčerpávaní vody, potvrdilo vedenie mesta. Občanom odporúča v prípade potreby okamžitej pomoci volať núdzové číslo 112.



Na križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova pri tamojšom obchodnom centre vydulo cestu a uvoľnil sa kus asfaltového povrchu. Polícia úsek uzavrela. Časť kanálov vyplavila voda, zostali bez poklopov.



Poškodená cesta je aj na ulici Na strelnici v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Za Dolnými Lefantovcami smerom na Oponice spadol na cestu strom.



Podľa meteorologických predpovedí sa očakáva dážď až do skorých ranných hodín. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 2. stupňa.