SHMÚ: V noci a nadránom hrozí na väčšine územia SR prízemný mráz

Bratislava 8. mája (TASR) - V noci na piatok (9. 5.) sa na väčšine územia môže vyskytnúť prízemný mráz, ktorý môže poškodiť vegetáciu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo vydanej výstrahe 1. stupňa.



Výstraha platí od polnoci do piatkového predpoludnia. „Vo výške 5 cm nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu do mínus 2, na severe mínus 5 stupňov Celzia,“ konkretizujú meteorológovia vo výstrahe, ktorá platí na celé územie SR s výnimkou niektorých okresov na juhozápade a juhovýchode krajiny.



Výstraha pred prízemným mrazom bude platiť aj v noci na sobotu (10. 5.).