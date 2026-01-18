< sekcia Import
SHMÚ: V Noci môže byť až mínus 19 stupňov Celzia
Výstraha sa týka celého Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja.
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Vo viacerých lokalitách Slovenska môže byť v noci z nedele na pondelok (19. 1.) mínus 15 stupňov Celzia, niekde až mínus 19 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne od polnoci do pondelka 9.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha sa týka celého Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Platí aj pre väčšinu okresov v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia.
