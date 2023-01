SHMÚ: V noci môže byť do -15 stupňov,cez deň sa očakáva sneženie

Bratislava 29. januára (TASR) - V pondelok (30. 1.) môže silnejšie zafúkať na horách, ako aj na juhozápade Slovenska. Výraznejšie sneženie očakávajú meteorológovia najmä na Kysuciach a Orave. Výstrahy vydali aj pred nočnými nízkymi teplotami až do mínus 15 stupňov Celzia a snehovými jazykmi. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).



Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od polnoci do pondelka 8.00 h. Teplota môže klesnúť na mínus 15 stupňov Celzia v okresoch Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Spišská Nová Ves a Rožňava. SHMÚ upozorňuje na potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. "Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia," uviedli meteorológovia.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí v okresoch Bratislava, Pezinok, Senec a na väčšine územia Trnavského kraja. Trvať má od 14.00 h až do utorka (31. 1.). Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu.



Vietor na horách v polohách približne nad 1500 metrov očakáva SHMÚ od 9.00 h v okresoch Brezno, Banská Bystrica, Martin, Ružomberok, Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pešiu turistiku aj horolezectvo.



Výraznejšie sneženie očakáva SHMÚ v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Výstraha prvého stupňa tam trvá od 15.00 h až do utorka rána. Spadnúť môže desať až 15 centimetrov nového snehu.



Snehové jazyky a záveje môžu potrápiť celý Žilinský kraj, niekoľko okresov Trenčianskeho a Prešovského kraja a tiež okresy Banská Bystrica, Brezno. Výstraha prvého stupňa platí najmä pre horské priechody, a to od 16.00 h až do utorka večera.



Naďalej tiež platí pre okresy Michalovce a Trebišov bez Roňavy výstraha druhého stupňa pred povodňou.