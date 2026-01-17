< sekcia Import
SHMÚ: V noci môže byť od mínus 15 do mínus 18 stupňov
Výstrahy platia pre celý Prešovský a Košický kraj a viaceré okresy Žilinského a Banskobystrického kraja.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Vo viacerých okresoch môže byť v noci zo soboty na nedeľu (18. 1.) od mínus 15 do mínus 18 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Prešovský a Košický kraj a viaceré okresy Žilinského a Banskobystrického kraja. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ pripomínajú meteorológovia.
Výstrahy platia predbežne od polnoci do 9.00 h.
SHMÚ už predtým na sociálnej sieti informoval, že počasie v karpatskej oblasti začala ovplyvňovať rozsiahla tlaková výš, ktorá zasahuje od severovýchodu. Ide o veľký výbežok, pretože je súčasťou obrovskej tlakovej výše, ktorej stred sa dá vystopovať až niekde východne od Uralu nad ázijskou časťou Ruska. Zmena počasia prinesie podľa meteorológov predovšetkým zosilnenie nočných mrazov. „Na väčšine územia by sa mali vyskytnúť aj celodenné mrazy, teda ľadové dni,“ podotkol SHMÚ.
