SHMÚ: V noci sa môže na juhu a východe SR vyskytnúť mráz
Výstraha platí od polnoci do 7.00 h pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský a Banskobystrický kraj.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - V noci zo soboty na nedeľu (19. 4.) sa môže na juhu a východe SR vyskytnúť mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstraha platí od polnoci do 7.00 h pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský a Banskobystrický kraj. „Ojedinele sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne,“ priblížili meteorológovia.
