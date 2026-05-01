SHMÚ: V noci sa môže na väčšie územia vyskytnúť prízemný mráz
Výstraha pred mrazom platí takmer pre celé Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - V noci na sobotu (2. 5.) sa môže na väčšie územia Slovenska vyskytnúť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od polnoci do soboty 7.00 h.
Výstraha pred mrazom platí takmer pre celé Slovensko s výnimkou okresov Bratislava, Pezinok, Senec, Košice-mesto, Michalovce, Sobrance, Trebišov, Dunajská Streda, Galanta a Trnava.
