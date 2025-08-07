< sekcia Import
Na východnom a strednom Slovensku sa môže vyskytnúť prízemný mráz
Meteorológovia upozornili na možné poškodenie vegetácie nižšieho vzrastu pre výskyt prízemného mrazu.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - V okresoch Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Poprad sa môže v noci na piatok (8. 8.) vyskytnúť prízemný mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal preto výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Meteorológovia upozornili na možné poškodenie vegetácie nižšieho vzrastu pre výskyt prízemného mrazu. „Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“ doplnili.
Výstraha predbežne platí od 3.00 h do 7.00 h.
