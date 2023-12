V noci sa v niektorých okresoch môže vyskytnúť hmla

Bratislava 31. decembra (TASR) - V noci z nedele na pondelok (1. 1.) sa v niektorých okresoch môže vyskytnúť hmla. Na severe Slovenska môže byť v pondelok silný vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



V okresoch Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Trebišov, Prešov, Vranov nad Topľou, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Žilina sa môže vyskytnúť hmla. Výstraha platí do pondelka 9.00 h. Meteorológovia očakávajú dohľadnosť 50 až 200 metrov.



Na horách môže byť v pondelok silný vietor v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok, Martin, Brezno a Banská Bystrica. Výstraha podľa SHMÚ platí od 11.00 h do 18.00 h.



"Na horách v polohách približne nad 1500 metrov sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, to je až víchrica," podotkli meteorológovia.



Platia taktiež hydrologické výstrahy pred povodňami, a to pre okresy Malacky a Michalovce.