BUDE ZIMA: V noci treba na severe počítať s nízkymi teplotami

Bratislava 18. marca (TASR) - V noci z utorka na stredu (19. 3.) treba v niektorých okresoch na severe Slovenska počítať s nízkymi teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 2.00 do 7.30 h.



Výstraha pred nízkymi teplotami sa týka okresov Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín.



Hydrológovia zároveň upozorňujú, že v okrese Michalovce predbežne platí do stredy 10.00 h výstraha druhého stupňa pred povodňami.