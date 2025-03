SHMÚ: V okolí Trebišova platí 3. stupeň výstrahy pred povodňou

Bratislava 15. marca (TASR) - V okolí toku Roňava v okrese Trebišov vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu tretieho stupňa pred povodňou z trvalého dažďa. Informuje o tom na svojom webe. Výstraha trvá predbežne do 19.00 h. Naďalej platia aj hydrologické výstrahy prvého stupňa na zvyšnom území okresu Trebišov a tiež v okresoch Michalovce a Sobrance. Pozor si v sobotu treba dávať aj na vietor v Košiciach a snehové jazyky na severe Slovenska.



"Vzhľadom na trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na toku Roňava s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich tretím stupňom povodňovej aktivity," píše SHMÚ. Vývoj situácie bude priebežne aktualizovať.



Výstraha prvého stupňa pred povodňou v okresoch Michalovce, Sobrance a Trebišov bez Roňavy by mala trvať do pondelka (17. 3.). "Vzhľadom na spadnuté a očakávané zrážky a na vzostup vodných stavov na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na toku Bodrog," vysvetlili hydrológovia.



Meteorológovia upozorňujú aj na vietor v okrese Košice. Ojedinele môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 65 kilometrov za hodinu. Výstraha prvého stupňa platí do 18.00 h. Pozor si treba dávať aj na snehové jazyky a záveje. Tvoriť sa môžu najmä na severe Slovenska v okresoch Čadca, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Výstraha prvého stupňa tam takisto trvá do 18.00 h.