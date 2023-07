PRUDKÝ LEJAK I VIETOR: V okrese Bardejov platí výstraha pred búrkami

Bratislava 1. júla (TASR) - V okrese Bardejov platí v sobotu do 16.00 h najvyšší stupeň výstrahy pred búrkami s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



V tomto okrese je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou zrážok od 50 do 60 milimetrov v priebehu 30 minút. Búrky môžu byť podľa SHMÚ sprevádzané aj nárazovým vetrom od 90 do 125 kilometrov za hodinu.



Druhý stupeň výstrahy je vydaný pre okres Svidník. V oboch okresoch platí aj druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred prívalovou povodňou.



Vo zvyšných oblastiach Slovenska je v sobotu do 20.00 h vydaný najnižší stupeň výstrahy pred búrkami. Výnimkou je Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj, kde boli výstrahy zrušené.