SHMÚ: V okresoch na západe Slovenska sa môže tvoriť poľadovica

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vo viacerých okresoch západného Slovenska sa môže tvoriť poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy platia pre okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky a Šaľa. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity - doprava, pohyb osôb, infraštruktúra," pripomína SHMÚ.



Výstrahy platia predbežne do pondelka (23. 12.) do 8.00 h.