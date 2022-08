SHMÚ: V okresoch Senec, Galanta i Trnava hrozia silné búrky

Bratislava 20. augusta (TASR) - Do 20.00 h platí výstraha pred búrkami pre celé územie Slovenska. Pre okresy Senec, Trnava a Galanta vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) od 18.25 h zvýšenú výstrahu druhého stupňa.



"V uvedených okresoch sa môžu vyskytnúť silné búrky spojené s prudkými lejakmi s úhrnom zrážok 30 až 50 milimetrov za 30 minút, nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami," informujú meteorológovia.



Pre okresy Senec a Galanta vydali v súvislosti s búrkami aj výstrahu pred prívalovou povodňou.



V aktualizovanej informácii zvýšil SHMÚ výstrahu pred búrkou na druhý stupeň aj pre okresy Svidník a Stropkov. Hydrologická výstraha platí do 20.00 h už aj pre okres Dunajská Streda, do 21.00 h pre okresy Stropkov, Vranov nad Topľou a tiež Humenné, kde je vyhlásená výstraha druhého stupňa pred prívalovou povodňou.