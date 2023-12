V okresoch Trebišov-bez Rožňavy a Michalovce hrozia povodne

Bratislava 7. decembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred povodňami v okresoch Trebišov-bez Roňavy a Michalovce. Vydal preto výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje o tom na svojom webe.



V okrese Michalovce platí výstraha druhého stupňa do stredy do 9.00 h. "Vzhľadom na aktuálnu hydrometeorologickú situáciu na ukrajinskom území je naďalej predpoklad mierneho vzostupu vodných stavov na Latorici zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," uviedol ústav.



Meteorológovia upozornili na povodne aj v oblasti Trebišov-bez Roňavy, kde vydali výstrahu prvého stupňa. Platí rovnako do 9.00 h. "Na Bodrogu je naďalej predpoklad mierneho vzostupu vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," dodali.