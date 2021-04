V pondelok bude veterno najmä na západe a na horách

Bratislava 11. apríla (TASR) - V pondelok (12. 4.) bude veterno najmä na západe krajiny. V niektorých okresoch Bratislavského a Trnavského kraja platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



V týchto okresoch sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Výstraha má platiť od pondelka od 18.00 h do utorka 13. apríla do 18.00 h.



V pondelok bude fúkať vietor aj na horách. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina sa na horách nad pásmom lesa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu a/alebo krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách, ktorá platí do pondelka 8.00 h.



SHMÚ varuje aj pred snežením, ktoré sa môže vyskytnúť najmä v okresoch na severe Slovenska v utorok od polnoci do stredy (14. 4.). V niektorých okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja sa očakáva v polohách od zhruba 500 metrov výskyt sneženia, pri ktorom miestami spadne desať až 20 centimetrov nového snehu. V týchto lokalitách sa takisto miestami očakáva tvorba snehových jazykov a závejov. Ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.