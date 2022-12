SHMÚ: V sobotu má snežiť na strednom a východnom Slovensku

Bratislava 10. decembra (TASR) - V sobotu večer má na strednom a východnom Slovensku snežiť. Vo viacerých okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja môže nasnežiť od desiatich do 15 centimetrov nového snehu. Snežiť má aj v Bratislave, spadnúť môže päť až desať centimetrov snehu. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.



"Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," skonštatoval s tým, že výstraha prvého stupňa platí od soboty 22.00 h do nedele (11. 12.) 15.00 h, miestami do 18.00 h.



V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja budú v podobnom čase platiť tiež výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou, vetrom či dažďom. Poľadovica sa môže tvoriť aj v Brezne, Poltári, Revúcej a Rimavskej Sobote.