Meteorológovia: V tohtoročnom júli trvá teplé počasie mimoriadne dlho

Bratislava 24. júla (TASR) - V tohtoročnom júli trvá nadnormálne teplé počasie mimoriadne dlho. Prejavuje sa to vysokým počtom za sebou nasledujúcich tropických dní. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na sociálnej sieti.



"Prejavom veľmi teplého počasia je aj výskyt tropických dní, čiže dní, kedy maximálna denná teplota vzduchu dosiahne 30 stupňov Celzia a viac, aj na takých miestach, ktoré sa niekedy označujú ako chladnejšie oblasti Slovenska," zhodnotili meteorológovia. V Plavči nad Popradom zaznamenali od 1. do 23. júla tri tropické dni. Pred približne 50 rokmi to tam v júli bola rarita, poznamenali.



SHMÚ napríklad v Kuchyni na letisku a v Kráľovej pri Senci zaznamenal 15 tropických dní, v Dudinciach 16. "Na niektorej z týchto meteorologických staníc sa môže do konca mesiaca počet tropických dni v tohtoročnom júli priblížiť k rekordnej hodnote pre tento letný mesiac," zhodnotil. V Nitre bolo podľa meteorológov tiež mimoriadne veľa tropických dní, a to 13.