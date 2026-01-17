Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 17. január 2026Meniny má Nataša
< sekcia Import

SHMÚ: V troch severných okresoch Žilinského kraja sa môže tvoriť hmla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - V troch severných okresoch Žilinského kraja sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Ide o okresy Námestovo, Čadca a Tvrdošín. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia.

Výstrahy platia predbežne do nedele (18. 1.) do 10.00 h.
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť