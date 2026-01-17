< sekcia Import
SHMÚ: V troch severných okresoch Žilinského kraja sa môže tvoriť hmla
Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - V troch severných okresoch Žilinského kraja sa môže tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Ide o okresy Námestovo, Čadca a Tvrdošín. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomínajú meteorológovia.
Výstrahy platia predbežne do nedele (18. 1.) do 10.00 h.
