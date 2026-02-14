< sekcia Import
SHMÚ: V Žilinskom kraji môže snežiť, v nedeľu hrozí silný vietor
Vydané sú aj výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, a to vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - V niektorých okresoch Žilinského kraja platia od 20.00 h výstrahy prvého stupňa pred snežením. Vydané sú až do nedele (15. 2.) rána. V nedeľu hrozí na viacerých miestach Slovenska silný vietor v nižších polohách i na horách. Miestami sa môžu tvoriť aj snehové záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
So snežením treba od soboty večera počítať v okresoch Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Žilina. Podľa meteorológov môže napadnúť desať až 15 centimetrov snehu.
V nedeľu SHMÚ varuje pred silným vetrom. V tejto súvislosti vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. V Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom kraji, vo väčšine Prešovského kraja, i v okresoch Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Gelnica a Sobrance môže vietor dosiahnuť nárazovú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. V okresoch Košice, Michalovce a Trebišov až 90 kilometrov za hodinu.
S vetrom treba počítať aj na horách. Prvý stupeň výstrah platí od nedele rána v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Gelnica, Košice, Rožňava, Brezno a Banská Bystrica.
Vydané sú aj výstrahy prvého stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi, a to vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa. Predbežne platia od nedele rána do večera.
