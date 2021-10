SHMÚ varuje počas utorka pred vetrom, vydal výstrahu prvého stupňa

Bratislava 4. októbra (TASR) - Počas utorka (5. 10.) bude od rána vo viacerých okresoch Slovenska platiť výstraha prvého stupňa pred vetrom. Týka sa to najmä západnej časti krajiny. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke.



Výstraha platí od utorka od 8.00 h až do večerných hodín. SHMÚ varovanie vydal pre okresy Malacky, Senica, Skalica, Myjava, Piešťany, Trnava, Hlohovec, Nitra, Levice a Nové Zámky.



Vietor môže podľa SHMÚ ojedinele v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornil SHMÚ.



SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa aj pred vetrom na horách. Varovanie od utorkového rána platí pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad. Vietor môže dosiahnuť v nárazoch 110 až 125 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodal SHMÚ.