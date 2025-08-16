< sekcia Import
SHMÚ varuje pred búrkami, vyskytnúť sa môžu v takmer všetkých krajoch
Búrky hrozia najmä v okresoch stredného, južného a východného Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred búrkami. Vyskytnúť sa môžu vo všetkých krajoch okrem Bratislavského. Vydal preto výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 19.30 h. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Búrky hrozia najmä v okresoch stredného, južného a východného Slovenska. Meteorológovia očakávajú výskyt búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou až do 30 milimetrov za 30 minút a s nárazmi vetra do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozornili.
SHMÚ zároveň vydal aj hydrologické výstrahy prvého stupňa pre okresy Topoľčany, Nitra, Galanta, Šaľa, Levice - západ, Levice - východ, Nové Zámky - juh a Rimavská Sobota. Predbežne platia do 20.00 h. V daných oblastiach predpokladajú odborníci vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach výrazný lokálny vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity.
