Očakávaný dážď môže spôsobiť povodne, výstrahy platia aj v stredu

Bratislava 16. mája (TASR) - Na väčšine územia Slovenska platia až do stredy (17. 5.) výstrahy pred dažďom prvého a druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje aj pred povodňami, najmä na západnom a strednom Slovensku. Informuje o tom na webovej stránke.



Výstrahu druhého stupňa pred dažďom vydali meteorológovia pre Bratislavský kraj a väčšinu Banskobystrického kraja. Platí aj v okresoch Myjava, Rožňava, Senica, Skalica a Trnava. V závislosti od oblasti tam SHMÚ očakáva intenzívny dážď s úhrnom zrážok od 55 do 65 milimetrov, niekde až od 60 do 100 milimetrov.



Na zvyšok Slovenska sa vzťahuje výstraha prvého stupňa. Bez výstrah sú iba okresy na krajnom východe územia.



Pre oblasti Žilina - Rajčanka, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Nové Mesto nad Váhom vydal SHMÚ výstrahy druhého stupňa pred povodňami. "Vzhľadom na očakávaný trvalý dážď je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity," upozornil. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovať.



Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Skalica, Senica, Myjava, Malacky, Bratislava, Senec, Trnava, Pezinok, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina - sever, Martin, Turčianske Teplice, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.