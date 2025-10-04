Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
SHMÚ: Varuje pred hmlou na strednom Slovensku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Varujú zároveň pred rizikom, ktorý hmla predstavuje pri dopravných aktivitách.

Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Na strednom Slovensku sa v sobotu ráno a predpoludním môže vyskytnúť hustá hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu 1. stupňa.

Platí do 10.00 h pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. „V týchto okresoch sa ojedinele očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 - 200 m,“ upozornili vo vydanej výstrahe meteorológovia.

Varujú zároveň pred rizikom, ktorý hmla predstavuje pri dopravných aktivitách.
