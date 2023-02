PORIADNE SA OBLEČTE: Teploty môžu dosiahnuť až mínus 23 stupňov Celzia

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred nízkymi teplotami. V niektorých okresoch môže teplota klesnúť až na mínus 23 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.



V niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja vydali meteorológovia od pondelkovej 20.00 h do utorka (7. 2.) 9.00 h výstrahy druhého stupňa pred nízkymi teplotami. V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu od mínus 20 do mínus 23 stupňov Celzia. "Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch," uviedli meteorológovia.



Výstrahy prvého stupňa pred nízkymi teplotami platia vo viacerých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. Aj v tomto prípade platia výstrahy od 20.00 h do utorkovej 9.00 h.