SHMÚ varuje pred poľadovicou na celom území SR
So silným vetrom na horách treba v stredu počítať v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Výstraha prvého stupňa je vydaná od 17.00 h.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. januára (TASR) - Na celom území Slovenska platia v stredu výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Na západe sú vydané do 12.00 h, v ostatných krajoch platia počas celého dňa. Najmä na severe zároveň platia výstrahy pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
So silným vetrom na horách treba v stredu počítať v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Výstraha prvého stupňa je vydaná od 17.00 h. Vietor môže priemerne dosiahnuť rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
Na horskom priechode Zbojská a na ceste Tisovec - Sedlo Dielik je zľadovatený sneh
Na horskom priechode (HP) Zbojská (I/72) a na ceste II/531 Tisovec - Sedlo Dielik je zľadovatený sneh. Miestami sa vyskytuje aj na cestách na území mesta Bratislava. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na webe zjazdnost.sk.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vrstva kašovitého snehu je na úseku R3 Nižná - Tvrdošín a na obchvate mesta Svidník (R4).
Zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, no na značnej časti územia SR pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu.
Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu, okrem HP Šturec, Donovaly, Čertovica, Kremnické Bane, Veľké Pole, Pezinská Baba, Skýcov, Homôlka, Šútovce, Javorník, Makov, Príslop, Vyšehrad a Branisko, kde je povrch vozovky vlhký alebo mokrý.
Cestári varujú, že v okrese Čadca je na základe zhoršených poveternostných podmienok vyhlásený prvý stupeň kalamitnej situácie. „Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad desať metrov celkovej dĺžky a na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá pre všetky vozidlá,“ zdôraznili. HP Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
